Scialpinista in difficoltà lancia allarme tramite app, soccorso

Uno scialpinista catanese in difficoltà è stato recuperato dai tecnici della stazione Etna Nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano sul versante nord del vulcano. L’uomo, colto da stanchezza e disorientato, ha inviato un messaggio tramite un’applicazione di allarme per il soccorso in montagna.

La dinamica dell’attività di soccorso

Una delle centrali operative del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico ha rilevato in tempo reale il messaggio, insieme alle coordinate geografiche della sua posizione, ed è stato immediatamente attivata la stazione di soccorso etnea. La squadra ha raggiunto lo scialpinista nella zona delle piste sciistiche e lo ha accompagnato, a bordo dei fuoristrada, fino al sottostante piazzale di Piano Provenzana, per essere poi trasportato alla guardia medica per le valutazioni delle sue condizioni di salute.