Pozzallo, guardia medica senza medico: la denuncia del sindaco

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna denuncia una mancanza di personale in un servizio sanitario importante della città. Nelle ore diurne di oggi, sabato 17 febbraio 2024, nella guardia medica non era presente il medico di guardia.

“Non è la prima volta che accade parimenti nelle ore diurne e notturne di domenica 4 febbraio 2024, non veniva assicurato un servizio fondamentale per la salute di tutti gli abitanti e i turisti presenti – tuona il primo cittadino -. Anche in questo caso, così come allora, sono stati informati i carabinieri della Stazione di Pozzallo e le autorità sanitarie. Di fronte a tanto sfascio, nemmeno il sindaco, massima autorità sanitaria del territorio, è stato informato”.

“Si chiedono spiegazioni”

“Qualcuno si sta assumendo grandi responsabilità – ancora Ammatuna – e si chiedono spiegazioni e giustificazioni all’Asp, che a tutt’oggi non sono ancora pervenute e si invitano inoltre gli organi inquirenti, su cui si ripone la massima fiducia, ad indagare per individuare evidenti responsabilità che appaiono ormai indiscutibili”.