Manager sanità in Sicilia, Ammatuna: “grande responsabilità”

"Il timore è che la nomina dei nuovi direttori generali delle Asp sia oggetto di lottizzazioni partitiche che sono l’antitesi del merito e del buon senso". Così il sindaco di Pozzallo.

“La grave situazione in cui versa la sanità siciliana presuppone grande senso di responsabilità ed equilibrio da parte del presidente della Regione Siciliana Schifani. Le notizie che sono trapelate in questi giorni, non lasciano ben sperare. Il timore è che ancora una volta, la nomina dei nuovi direttori generali delle Asp sia oggetto di lottizzazioni partitiche che sono l’antitesi del merito e del buon senso”. Così il sindaco di Pozzallo (Ragusa) Roberto Ammatuna intervenendo sulle nomine dei manager della sanità siciliana.

Il quadro sulla sanità siciliana

“La drammatica condizione dei Pronto Soccorso e dei servizi di Emergenza-Urgenza, le liste di attesa per l’esecuzione di visite e di esami specialistici, la mancanza di risorse umane – aggiunge – necessita che ai vertici delle Aziende sanitarie siano nominati manager non solo di grande professionalità, ma anche professionisti che nel passato non abbiano avuto comportamenti discutibili o che siano imputati in processi su reati di particolare rilevanza nel settore sanitario. Se qualcuno ancora non l’avesse capito, è interesse generale beneficiare di servizi sanitari efficienti per la salvaguardia della salute e in certe occasioni anche della vita di tutti noi”.