Migrani, sindaco Pozzallo: “Occorre sostenere i Comuni di frontiera”

“La finanziaria regionale arriva in aula all’Ars e purtroppo ancora una volta alcuni temi o non vengono affrontati o vengono strumentalizzati per fini clientelari. La Sicilia nel mondo è conosciuta non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per il fenomeno dell’immigrazione e la finanziaria regionale non può non tenerne conto e affrontarlo soltanto come un tema di spartizione di piccoli contributi”. A dirlo è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, che aggiunge: “Occorre sostenere i Comuni di frontiera che per nome e per conto della Sicilia, dell’Italia e dell’Europa si fanno carico di occuparsi di un fenomeno che ha dimensioni planetarie”.

Il primo cittadino: “Sostenere realtà locali coinvolte in migrazioni e accoglienza”

Per il primo cittadino “è necessario certamente sostenere l’isola di Lampedusa, ma non ci si può fermare soltanto a questo. Altre realtà, tutti i giorni, lavorano con grandi sforzi umani ed economici. Ecco perché è necessario che dall’Ars parta un messaggio di sostegno per quelle realtà locali che veramente sono coinvolte nella grande problematica delle migrazioni e dell’accoglienza. Sarebbe finalmente questo un grande segnale di civiltà e di umanità”, conclude Ammatuna.