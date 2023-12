Immigrazione a Lampedusa, Valastro: “Difficile fare bilancio per il 2023”

Sono oltre 78 mila le persone migranti accolte dalla Croce Rossa Italiana nell'hotspot di Contrada Imbriacola, a Lampedusa.

Sono oltre 78 mila le persone migranti accolte dalla Croce Rossa Italiana nell’hotspot di Contrada Imbriacola, a Lampedusa, a fronte di circa 1.900 sbarchi, a partire dal 1° giugno 2023, data a partire dalla quale la CRI ha avuto in gestione l’hotspot. Le attività di Volontari ed Operatori della Croce Rossa Italiana all’interno del centro di prima accoglienza, così come i trasferimenti presso altre strutture, proseguono a tutt’oggi regolarmente. Dalla prima accoglienza, all’assegnazione di kit di benvenuto, dal supporto sanitario e psicologico, alle attività di mediazione culturale, dai pasti ai trasporti, fino al fondamentale servizio di Restoring Family Links per il ristabilimento dei legami familiari, gli oltre 100 Volontari e Operatori che si alternano quotidianamente nel centro continuano a garantire un’accoglienza all’insegna della dignità delle persone, oltre ad una risposta concreta alle prime necessità di donne e uomini che vengono accolti dopo non facili traversate nel Mediterraneo.

“Dato positivo”

“Fare un bilancio di questo 2023 a partire da giugno è difficile ma allo stesso tempo ci mette di fronte a un dato positivo”, dice il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.

“L’hotspot di Lampedusa è riuscito a gestire sebbene con momenti molto critici, a causa di massicci arrivi contemporanei, una situazione che ha visto operativa la Croce Rossa Italiana insieme ad altri organismi istituzionali e associativi che voglio ringraziare. È questo il senso del mio andare a Lampedusa prima delle Festività e a conclusione di un anno che ha rappresentato ancora una volta, per quanto attiene al fenomeno migratorio, un punto nevralgico di complessa gestione. Il mio ringraziamento va anche a tutte e tutti gli Operatori e Volontari della CRI, al nostro settore Emergenze che hanno saputo rendere funzionale una struttura che deve dare il segno dell’Umanità e dell’accoglienza”, conclude Valastro.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà, dunque, a Lampedusa lunedì 18 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del migrante, per incontrare Volontari e Operatori impegnati nel centro, ringraziarli per l’impegno profuso a favore dei migranti, e rivolgere sia a loro che agli ospiti dell’hotspot i migliori auguri in vista delle prossime Festività.