Lavoro, nuove assunzioni Croce Rossa Italiana, i requisiti e come partecipare alle selezioni

Tutte le informazioni e come candidarsi

Croce Rossa Italiana è alla ricerca di nuovo personale da assumere per alcuni incarichi. Sono stati pubblicati i bandi di concorsi pubblici che riguardano diversi profili.

Le figure richieste

Queste le figure da inserire nel personale di Croce Rossa Italiana su tutto il territorio nazionale: Assistente Sociale; Biologo; Caseworker RFL; Coordinatore Migrazioni; Infermieri; International Cooperation; Mediatori culturali; Medici; Personale dei Centri di Accoglienza e Sorveglianza Sanitaria per Persone Migranti; Psicologi.

I requisiti

Ecco i requisiti richiesti per poter partecipare alla selzione: buona conoscenza delle dinamiche e dei processi organizzativi all’interno del settore no profit; pregressa esperienza in mansioni analoghe in settore pubblico o privato con particolare interesse dell’Area di Segreteria di Direzione e/o Presidenza; ottima padronanza dei principali strumenti informatici; ottime capacità relazionali e di comunicazione nella gestione delle richieste della Direzione; buona conoscenza della lingua inglese; preferenziali pregresse esperienze lavorative (da 3 anni a 8 anni) presso organizzazioni no profit, con particolare riguardo a quella maturata all’interno dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; preferenziale ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office in particolare Excel, Powerpoint, Outlook, Word; condivisione della Mission e dei Principi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; proattività ed autonomia; capacità di lavorare in team e sotto stress con scadenze anche urgenti ed in situazioni di emergenza; precisione e attenzione ai dettagli nei processi e delle procedure; ottime capacità comunicative necessarie per rapportarsi con i colleghi senza creare situazioni di conflitto; disponibilità ad effettuare missioni ambito nazionale ed internazionale; flessibilità e riservatezza. Il titolo di studio richiesto è indicato nel bando.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

La Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana è un’organizzazione di volontariato componente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale e operante nel territorio italiano. Tra le attività della Croce Rossa Italiana vi sono: tutela e protezione della salute e della vita; migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità; Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità; Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute. I volontari della Croce Rossa operano non solo prestando soccorso sulle ambulanze, ma anche negli negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza per migranti, nei centri sportivi, nelle scuole e in situazioni di emergenza.