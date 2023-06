Lavoro, Arcaplanet cerca personale nei pet store e in sede: ecco come candidarsi

Ecco le opportunità e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro in Arcaplanet. La più grande catena di Pet Store in Italia è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei Pet Store presenti su tutto il territorio nazionale e in sede.

I Pet Store presenti in Sicilia

Prosegue l’espansione dell’azienda in Italia. Ad inizio marzo sono stati inaugurati alcuni nuovi Pet store Arcaplanet in Sicilia. Ecco alcuni dei punti vendita sull’Isola inaugurati recentemente: Messina, Via XXVII Luglio, 71; Bagheria, Viale della Libertà, 26; Siracusa, Viale Zecchino, 179-181; Catania, Via Antonino di Sangiuliano 281-283-285; Palermo, Via Oreto 273/C-275; Palermo, Piazza Aldo Moro; Palermo, in Via Leonardo Da Vinci 224-226; Caltagirone (CT), Viale Europa 6/B;​ Modica (RG), S.S. 115 Km 339,500;​ Marsala (TP), Via Roma 164-166; Palermo, C.so Camillo Finocchiaro Aprile, 99-109; Castelvetrano (TP), Via dei Templi; Catania, Via Gabriele D’Annunzio, 171; Capo d’Orlando (ME), Via Tripoli angolo Via XXVII Settembre; Palermo, Via Malaspina, 82-84-86; Palermo, Via Terrasanta, 110-112; Palermo, Via Marchese di Roccaforte, 37.

Le figure richieste

Arcaplanet selezione alcune figure da inserire nello staff. Tra i profili richiesti l’Addetto Vendita, Sales Assistant, Addetti al controllo e alla verifica delle merci, Toelettatore. I requisiti variano in base all’opportunità.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Arcaplanet

Il Gruppo Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In oltre venticinque anni dalla sua costituzione, l’azienda è cresciuta notevolmente espandendosi in Italia e anche oltre confine con 2 punti vendita in Svizzera. Con la recente integrazione della catena Maxi Zoo il Gruppo oggi conta 500 Pet store, una piattaforma di vendita online e un totale di 2.750 dipendenti. Con due milioni di clienti attivi, l’insegna risponde alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next, Be Fortis e la linea Hi.