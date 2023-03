Lavoro, Fastweb cerca diverse figure professionali in tutta Italia: come inviare la domanda

Le opportunità e i requisiti

Nuove opportunità per lavorare in Fastweb. Uno dei fornitori di servizi di telecomunicazione a banda larga di rete fissa è alla ricerca di nuovo personale in tutta Italia.

Le figure professionali richieste

Per ampliare l’organico Fastweb seleziona alcune figure professionali da impegnare in diversi settori. Eccone alcuni: Sales Engineer, Sales Professional, CSIRT & SOC Professional, Data Analyst, Enterprise Security Engineer, Graphic Designer, IAM Expert, Junior System Engineer, Sales Account, Sales Account PA North-East, Sales Account Private, Sales Solution Engineer, Sales Solution Engineer, Security & Monitoring Data Architect, Solution Delivery PM mercato Finance, Specialista Affari Societari, SAP Basis Specialist, Junior Controller, Compliance Office Specialist, Strategic Planning Professional, Technical Customer Support Professional. I requisiti variano in base al ruolo richiesto.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Fastweb

Con 3,1 milioni di clienti su rete fissa e 3 milioni su rete mobile Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L’azienda promuove la trasformazione digitale della collettività per costruire un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile. Dalla sua creazione nel 1999, la società ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga e favorire la digitalizzazione dei cittadini e del Paese. Ecco alcuni numeri: 3.000 dipendenti, 2.482 milioni di euro di ricavi al 31 dicembre 2022, 30% della popolazione raggiunta dalla rete ultrabroadband proprietaria, 26 milioni di famiglie e imprese raggiunte dalla rete a banda larga.