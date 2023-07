Lavoro, Yamamay cerca personale: ecco come candidarsi

Il brand specializzato nell'abbigliamento intimo, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita in tutta Italia

Nuove opportunità di lavoro con Yamamay. Il brand specializzato nell’abbigliamento intimo, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita in tutta Italia. Le selezioni sono aperte a dplomati e laureati.

I profili richiesti

Yamamay, oltre alla figure delll’Addetto/a alla vendita, è alla ricerca di alcuni profili. Eccone alcuni: Store manager, Modellista 3D, Graphic Web Designer.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Yamamay

Yamamay è un marchio di biancheria intima appartenente al Gruppo Pianoforte Holding SpA con sede a Gallarate (Provincia di Varese). I prodotti a marchio Yamamay vengono distribuiti per lo più con la formula del franchising in oltre 600 negozi in Italia e nel mondo.