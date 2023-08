No profit, finanziamenti a 24 associazioni siciliane con progetti destinati ai giovani

Si sbloccano le due graduatorie regionali che premiano 24 diverse realtà associative con 1,6 milioni di euro.

Sono 24 le associazioni finanziate dall’avviso pubblico relativo alle azioni “partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori” e “giovani e cultura” in Sicilia.

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi per le due azioni. Sono state ammesse a finanziamento le associazioni giovanili senza fini di lucro, costituite da almeno 36 mesi, anche in partenariato con altre associazioni, istituzioni scolastiche, realtà imprenditoriali del territorio, enti locali.

Il contributo erogato è di circa 70mila euro per ogni progetto, che dovrà avere una durata non superiore ai dodici mesi ed essere avviato entro 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento. Non è ammessa alcuna interruzione temporale. Il cronoprogramma presentato in fase iniziale potrà essere rimodulato, ed eventualmente verrà approvato dall’amministrazione solo sulla base di oggettive esigenze temporali legate alla data di avvio e alla calendarizzazione di particolari eventi, da realizzarsi esclusivamente in determinati periodi o giorni dell’anno.

Avviso giovani e cultura in Sicilia, a chi sono destinati i progetti

I progetti sono destinati ai giovani tra i 14 e i 35 anni. L’azione “Giovani e sostenibilità”, per cui sono state ammesse a finanziamento 12 progettualità, è finalizzata all’elaborazione di un approccio innovativo di acquisizione della conoscenza degli aspetti specifici del territorio, quali quelli culturali, antropologici e ambientali; i progetti dovranno declinare azioni e metodi a basso impatto ambientale finalizzati allo sviluppo del territorio, dovranno rappresentare un modello di imprenditorialità giovanile di natura sociale, culturale e coesiva, mediante anche l’acquisizione di competenze digitali finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita dei giovani e della collettività e degli spazi pubblici nelle città.

Le associazioni che ne usufruiranno si trovano tra Palermo e le province di Enna, Ragusa, Caltanissetta, Catania e Enna. Le altre 12 associazioni finanziate afferiscono all’azione “Giovani, cultura e benessere”, che si propone di individuare e sostenere progetti che, attraverso le pratiche sportive, favoriscano sia percorsi educativi di crescita sia attività di supporto psicofisico ai giovani e promuovano sia la creatività giovanile sia l’acquisizione di competenze in ambito artistico e sportivo, valorizzando anche gli spazi cittadini rivolti ai giovani. In totale, sarà distribuito oltre un milione e mezzo di euro. In questo caso le associazioni si distribuiscono tra le province di Palermo, Catania e Agrigento.

Sono 26 i progetti rimasti fuori dai giochi, sia per non aver raggiunto il punteggio minimo, o che, seppur ammessi, non sono rientrati nel finanziamento.

Quando lo scorrimento di graduatoria

In caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle prestazioni di servizi, al personale assunto per la realizzazione del progetto, i rimborsi di viaggio, vitto, alloggio.

Potranno essere coperte le spese per l’acquisto o il noleggio di beni e attrezzature, per la produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, oltre alla copertura di tutti gli oneri e tasse correlate allo svolgimento delle attività da svolgere. Le spese ammissibili devono, inoltre, essere necessarie all’attuazione del progetto in quanto ritenute idonee e funzionali al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici.