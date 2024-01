Elezioni provinciali, europee ed equilibri della maggioranza: Schifani è un fiume in piena

Renato Schifani ha annunciato in particolare l'intento di abbinare l'election day delle europee alle provinciali, toccando pure altri delicati argomenti.

Nel contesto del congresso provinciale di Forza Italia a Palermo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha parlato a ruota libera di alcuni dei temi più attuali che riguardano la politica, non soltanto a livello isolano, ma guardando anche alla prospettiva delle imminenti elezioni europee. Il governatore siculo ha annunciato in particolare l’intento di abbinare l’election day delle europee alle provinciali.

“Non c’è’ alcun motivo di non abbinare le europee alle provinciali – ha detto infatti Renato Schifani durante il congresso FI palermitano -. Questo è il mio pensiero e credo che è il pensiero di tutta la coalizione. Lavoriamo per un election day in Sicilia”.

Tamajo lanciato da Schifani per le Europee

Durante la manifestazione che si è tenuta a Palermo, Schifani ha lanciato Edy Tamajo proprio sulle europee, dispensando parole di fiducia e stima per il lavoro svolto e per le prospettive future del partito. “Edy Tamajo ci darà grandi soddisfazioni alle europee – ha aggiunto il presidente regionale -. Lui è un politico a tutto tondo. Se il Pil in Sicilia cresce è grazie anche al suo lavoro incredibile che sta svolgendo alle Attività Produttive. La nostra colazione del centro destra vincerà”.

“Tenere unita la maggioranza significa evitare isolamenti di alcuni partiti”

Infine un monito sull’importanza di guardare con attenzione agli equilibri tra i partiti che compongono la maggioranza. “Guai a vivere di Amarcord. Io ho vissuto 20 anni con Berlusconi e le sue battaglie devono essere la sua forza. Noi dobbiamo essere forti come lui per cambiare l’Italia e la Sicilia. Noi qui stiamo lavorando con una coalizione molto forte. Tenere unita la maggioranza significa evitare che ci siano isolamenti di alcuni partiti rispetto ad altri – ha concluso Schifani -. Io farò in modo che ci sia reciproco rispetto”.