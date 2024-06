Scienze motorie, il via al nuovo corso di Laurea a Ragusa

La presentazione della facoltà dell’Università di Catania, che sarà attiva nel capoluogo ragusano già dall’anno accademio 2024/2025, si svolgerà il prossimo sabato 22 giugno alle ore 10

RAGUSA – Una mattinata per scoprire il nuovo corso di Laurea in Scienze Motorie, che sarà attivo a Ragusa già dal prossimo anno accademico presso la ex scuola dello sport.

Sarà infatti presentato sabato 22 giugno alle ore 10, presso la sala conferenze dello sviluppo economico del Comune di Ragusa, in via Di Quattro (Zona Artigianale). Un evento rivolto alla città di Ragusa e a tutta l’area del Libero Consorzio, per orientare i giovani nella scelta post diploma e per parlare dell’importanza dello Sport e del Benessere, che consentono anche numerose opportunità professionali.

Possibile già presentare la domanda per il corso di Laurea in Scienze motorie

Sono infatti già aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova d’ammissione per l’anno accademico 2024/2025, che si svolgerà giorno 4 settembre 2024 alle ore 8.30, presso le sedi dell’Università di Catania. All’evento parteciperanno per i saluti istituzionali il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, l’assessore all’Università, Giovanni Iacono, l’assessore allo Sport Simone Digrandi, il presidente del Consorzio Universitario Provincia Ragusa Pinuccio Lavima e il presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa Stefano Rapisarda. Inoltre, interverranno il presidente del CdS in Scienze Motorie dell’Università di Catania Giuseppe Musumeci che oltre a parlare del benessere psicofisico e sociale del movimento presenterà il regolamento didattico e il piano di studio del neo-corso in Scienze Motorie presso la sede di Ragusa. Ci saranno anche due interventi programmati sugli sbocchi occupazionali dei laureati in scienze motorie da parte del professore Giuseppe Stracquadaneo e della professoressa Marialuisa Suizzo, docenti del CdS in Scienze Motorie dell’Università di Catania.

“Il Comune di Ragusa da anni auspicava l’attivazione di un corso così strutturato, che molto bene si adatta alle peculiarità del territorio e che certamente susciterà un grande interesse nel territorio ragusano – spiega il sindaco Peppe Cassì -. L’emigrazione giovanile è un fenomeno diffuso in tutto il Sud Italia e Ragusa non fa purtroppo eccezione: qualunque iniziativa atta ad invertire questa tendenza è considerata meritevole dall’Amministrazione comunale. Continueremo a sostenere questa proposta con grande forza”.

“Fino a pochi anni fa – spiega l’assessore Giovanni Iacono -, l’offerta universitaria a Ragusa sembrava in un binario morto e adesso abbiamo corsi di laurea innovativi in lingue, economia, agraria, scienze motorie che rappresentano un’ottima opportunità per il nostro territorio, considerando i corsi di laurea già attivi e i due nuovi pronti a partire per il prossimo anno accademico, a Scienze Motorie, infatti, si affiancherà il nuovo corso in Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei. Speriamo di aumentare, ulteriormente, l’offerta formativa ed incrementeremo tra l’altro i rapporti con gli Organismi Sportivi presenti sul territorio, Coni, Cus, Fmsi, nonché con i Centri sportivi polifunzionali attraverso la stipula di convenzioni che permettano agli studenti di svolgere tirocini qualificati e stage che aprano la strada per una collocazione lavorativa post-laurea”.

“Conosco bene le tante società sportive della nostra città – spiega l’assessore Simone Digrandi – e i tantissimi risultati che i nostri talenti portano a casa e so, purtroppo, quanti ragazzi, a causa della necessità di andare a studiare altrove, sono costretti ad abbandonare la propria attività agonistica e la propria ‘famiglia sportiva’ che è per loro vitale, fino in certi casi a doversi totalmente ritirare da quella disciplina sportiva che è la propria passione di sempre ed è questa una delle ragioni per cui abbiamo sostenuto fortemente l’apertura del corso di Scienze motorie, che tra l’altro farà uso dei nostri impianti e strutture, adeguate e sufficienti per garantire agli studenti un’ottima qualità? didattica e scientifica”.

“Personalmente ritengo che vi siano i presupposti per fare diventare la città di Ragusa un centro di eccellenza per le scienze motorie italiane, guardando in primis il welfare studentesco” ha commentato il professore Giuseppe Musumeci. L’apertura di questo nuovo corso a Ragusa è stata ampiamente supportata dal magnifico rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, e dalla direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Maria Angela Sortino.