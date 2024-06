Sciopero nazionale dei treni di domenica 16 giugno: orari e fasce garantite

Come ogni mobilitazione, saranno confermati alcuni treni nelle cosiddette "fasce garantite"

Oggi, domenica 16 giugno 2024, è il giorno dello sciopero nazionale dei treni. Iniziato alle ore 3.00, lo stop dei trasporti ferroviari sull’intero territorio si concluderà lunedì 17 giugno a partire dalle 2.00 del mattino. La mobilitazione, è stata proclamata dall’assemblea nazionale del personale macchina e di bordo. A fermarsi, saranno Frecce, Intercity e regionali.

Tuttavia, come ogni periodo di mobilitazione, saranno confermati alcuni treni nelle cosiddette “fasce garantite” in modo da non creare eccessivi disagi nelle ore più importanti della giornata per quanto riguarda i trasporti (clicca qui per leggere le fasce garantite da Trenitalia)

Sciopero dei treni 16 giugno 2024: come chiedere rimborso

Come si legge nella nota diffusa da Trenitalia: “I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; e fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili. Il tutto non appena possibile, secondo disponibilità dei posti” – ha concluso la nota diffusa da Trenitalia, pronta per una giornata – o poco meno (saranno 23 le ore di mobilitazione) – di sciopero nazionale indetto dal personale macchina e di bordo.