Nuovi treni, “moderni e puliti”: in Sicilia in arrivo fondi da 40 milioni di euro

Nuovi fondi per potenziare le infrastrutture al Sud: ecco il piano annunciato dal ministro Salvini.

In Sicilia arrivano fondi per un totale di 40 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni e il potenziamento del parco ferroviario regionale.

L’investimento rientra nello stanziamento da 700 milioni di euro previsto dallo schema di decreto di riparto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini.

In Sicilia fondi per l’acquisto di nuovi treni

Le risorse verranno destinate “si tratta di risorse destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno”. In particolare, rispetto allo stanziamento per la Sicilia, con i 40 milioni provenienti dal Ministero dei Trasporti si procederà all’acquisto di quattro nuovi treni.

Lo stanziamento nazionale

A livello nazionale l’investimento sarà di 700 milioni: 139,3 milioni serviranno ad acquistare convogli ad alimentazione di idrogeno, 525 milioni per treni ad alimentazione elettrica e a idrogeno per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario e 35,7 milioni di euro per materiale rotabile ad alimentazione elettrica per la linea ferroviaria che collega Domodossola al confine con la Svizzera.

Gli 11 treni a idrogeno andranno: due alla Campania, sette alla Lombardia, due alla Puglia. Al Sud si prevede un investimento complessivo di 262,5 milioni per l’acquisto di 32 treni: 6 in Abruzzo (37,19 milioni), 2 in Basilicata (18 milioni), 7 in Campania (84,3 milioni), 5 per il Molise (33,5 milioni), 6 per la Puglia (36,2 milioni), due per la Sardegna (13 milioni) e 4 per la Sicilia (40 milioni).

Al Centro-Nord, invece, il Mit stanzierà 262,5 milioni di euro come fondi per l’acquisto di 28 treni: 2 in Emilia Romagna (12 milioni), 2 per il Friuli Venezia Giulia (32,1 milioni), 3 per il Lazio (34 milioni), due in Liguria (22,3 milioni), 5 in Lombardia (32,8 milioni), 3 per le Marche (18,3 milioni), 2 per il Piemonte (17,6 milioni), 3 per la Toscana (22,4 milioni), uno per l’Umbria (14 milioni), 2 per la Valle d’Aosta (25,2 milioni), uno per il Veneto (9,3 milioni), 2 per la provincia autonoma di Bolzano (21,7 milioni). Il Ministero ha annunciato anche un investimento da 35,7 milioni per la società subalpina di imprese ferroviarie per due elettrotreni.

Salvini: “Ammoderniamo il Paese”

Grande soddisfazione da parte del vice presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini per i fondi destinati all’acquisto di nuovi treni in Sicilia e nel resto d’Italia: “Confermiamo la determinazione ad ammodernare il Paese, con scelte che rispettano l’ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso”.

