La Sicilia hub dell’idrogeno verde con il progetto da 10 milioni di Duferco

MESSINA – Un polo di produzione di idrogeno verde sorgerà presso lo stabilimento produttivo di Giammoro. Una tecnologia che contribuirà a incrementare il livello di indipendenza energetica dell’isola in un’ottica sostenibile. Ad annunciarlo è Duferco, promotore del progetto in collaborazione con Caronte Spa e Nippon Gases Italia, per sviluppare una Hydrogen Valley in grado di produrre circa 100 tonnellate all’anno di idrogeno verde, tramite un impianto fotovoltaico da 4 Mw ed un elettrolizzatore da 1 Mw. L’idrogeno verde prodotto sarà destinato ad alimentare le industrie dell’area circostante. L’operazione sarà realizzata con un investimento di 10 milioni di euro, di cui 7,5 milioni finanziati nell’ambito del bando “Hydrogen Valleys” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso la Regione siciliana.

“La Hydrogen Valley in Sicilia contribuirà – commenta Antonio Gozzi, presidente della Duferco – al raggiungimento di uno dei principali obiettivi europei nella transizione energetica come previsto dal RePowerEU. Si tratta di un progetto che supporta le imprese e il territorio e che contribuisce all’incremento dell’indotto dell’isola. La transizione energetica sarà una sfida concreta solamente se comporterà sviluppo occupazione ed economico. Altrimenti, il rischio è che rimanga una missione sempre troppo ambiziosa”.