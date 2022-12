Paura in centro, malvivente scippa borsa a una signora e fugge: indagini in corso

Un malvivente, con il volto coperto, si è reso responsabile di un episodio di scippo in pieno centro a Canicattì (AG): sono in corso le indagini.

Momenti di paura per una donna, vittima di un violento scippo in via Augello nel centro di Canicattì (comune in provincia di Agrigento).

Ecco la prima ricostruzione dell’episodio.

Scippo in via Augello a Canicattì: si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un malvivente – con il volto coperto – avrebbe sorpreso la donna, una 47enne del luogo, alle spalle per poi strapparle con forza la borsa dalle mani. Dopo aver portato a termine lo scippo, l’uomo si sarebbe dato alla fuga a piedi.

La borsa sarebbe stata ritrovata, ovviamente vuota. All’interno, oltre ai documenti, vi era un portafogli con circa 50 euro.

La donna ha deciso di denunciare il fatto. I carabinieri della compagnia di Canicattì, appresa la notizia dello scippo, ha avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile e assicurarlo alla giustizia.

Immagine di repertorio