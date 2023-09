Scoglitti, malore per un carabiniere: muore 50enne

Un uomo ha perso la vita a causa di un infarto nel corso di un motoraduno interprovinciale di moto di epoca a Scoglitti.

Un uomo ha perso la vita a causa di un infarto nel corso di un motoraduno interprovinciale di moto di epoca a Scoglitti. Un carabiniere, il 50enne Liborio Muscia, si è accasciato mentre era sul suo mezzo. L’uomo, in servizio nella Compagnia di Gela, ha accusato il malore all’altezza dell’incrocio di contrada Zafaglione. La zona è letteralmente blindata e il traffico in tilt. Sono arrivati sul luogo dei fatti colleghi dalle province di Ragusa e Caltanissetta. I rilievi sono stati seguita dal comandante del Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale di Vittoria. Arrivato pure il medico legale per i primi sopralluoghi di rito e l’ispezione cadaverica. Sono in atto tutti gli accertamenti del caso.