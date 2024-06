VIDEO | Scoglitti, oggetti volanti non identificati nel cielo siciliano: il misterioso fenomeno luminoso

Segnalazioni anche da altre parti della Sicilia e del sud Italia, tra cui Castellammare del Golfo, Paternò e Gallipoli.

Ieri sera, 23 giugno, oggetti volanti non identificati sono stati ripresi a Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria. Dal video che un utente Facebook ha fatto circolare in rete, si vede una grande sfera luminosa che, poi, a un certo punto, scompare.

La circostanza ha creato molta curiosità tra i residenti e i villeggianti di Scoglitti, tutti con il naso all’insù per osservare il fenomeno.

Oggetti volanti a Scoglitti: le osservazioni del Centro meteorologico siciliano

Secondo il Centro meteorologico siciliano, l’avvistamento che sta interessando il Sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink. Alle 19.15 di ieri, infatti, SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, Florida, negli Stati Uniti.

Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre.

Inoltre, il Centro meteorologico siciliano riporta: il “razzo vettore, un Falcon 9 Block 5, ha completato con successo la missione di mettere in orbita i satelliti Starlink. L’orbita dei satelliti è a bassa quota, quindi il razzo è stato visibile durante il lancio e l’inserimento in orbita. Le coordinate esatte della rampa di lancio sono 28.56194122, -80.57735736. Il razzo utilizzato, identificato come Booster B1078/11, è stato recuperato con successo sull’ASDS/ASOG (una nave drone di recupero) dopo aver completato il suo compito. Questo spiega perché molti hanno potuto osservare il razzo in volo, dato che la traiettoria del lancio era visibile dal sud Italia”.

In serata, segnalazioni di oggetti volanti non identificati non solo a Scoglitti, ma anche dal territorio di Castellammare del Golfo in contrada Fraginesi. E ancora da Agrigento, da Paternò, da Modica, dall’isola di Malta e da Gallipoli in Puglia.

Foto e video: Franco Assenza