Scomparsa Santo Castiglione, l’UGL:”Mancherà la sua passione per la politica e per la sua Catania’

Profondo cordoglio della politica siciliana

Sono giorni tristi per la politica catanese: la morte del 64enne Santo Castiglione, ex presidente dell’Ast e padre del deputato regionale dell’Mpa, Giuseppe Castiglione ha toccato nel profondo. Cresciuto nel Movimento sociale italiano, e negli ultimi anni militante nel movimento fondato da Raffaele Lombardo, sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte di parenti, amici e colleghi di lavoro. Tra questi, quello del sindacato Ugl del capoluogo eteno”.

Grande umanità e simpatia

“Per noi della Ugl di Catania Santo Castiglione non è stato soltanto il politico con cui confrontarsi, l’autorità con la quale dialogare, la parte datoriale con la quale concertare, ma è stato soprattutto un pezzo di storia di costante vicinanza al nostro mondo sindacale e un impareggiabile amico. Piangiamo la sua prematura ed improvvisa scomparsa, ricordando con commozione la grande umanità e l’innata simpatia che lo hanno da sempre caratterizzato, al pari di quella passione per la politica e per la sua Catania che gli saranno sempre riconosciuti”.

Attoniti

“Non c’è stata, infatti, attività che nella sua vita non abbia svolto con amore e spirito di servizio, marcando sempre la sua genuina e sincera catanesità, anche quando è stato chiamato a ricoprire incarichi regionali. Per questo (e non solo) la sua mancanza sarà davvero terribile. Attoniti, ci stringiamo al profondo dolore della moglie Graziella, del figlio Giuseppe e di tutta la sua famiglia, con un sentimento di cordoglio e l’espressione delle più sentite condoglianze.” Lo dice, anche a nome di tutti i segretari di federazione, dei dirigenti, dei rappresentanti sindacali e degli iscritti, il segretario territoriale Giovanni Musumeci.

Il cordoglio della DC

“La Democrazia Cristiana è profondamente addolorata per la prematura scomparsa di Santo Castiglione, uomo innamorato della politica e della Sicilia, un amministratore generoso. In questi anni ha dato prova di grande capacità amministrativa e senso del dovere. Alla famiglia, al figlio Giuseppe, collega all’Ars, vanno le nostre più sentite condoglianze”. Così il capogruppo della DC all’Ars Carmelo Pace.

Caronia (Lega): “Scompare riferimento politica catanese”

“Con Santo Castiglione scompare una figura di riferimento per la politica catanese, un uomo probo e dedito alla cosa pubblica. Profondamente colpita dal triste evento mi stringo alla famiglia ed al figlio Giuseppe, collega deputato regionale”. Così Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.