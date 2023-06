Sono passati 28 anni da quando Barry Lee Jones, oggi 64enne, è stato accusato dell’omicidio di Rachel Yvonne, quattro anni, figlia dell’allora compagna dell’uomo.

La sua scarcerazione è stata disposta dopo che un giudice di Tucson ha approvato un patteggiamento tra l’accusa e il detenuto, che si è dichiarato colpevole di un’accusa meno grave, ossia di omicidio di secondo grado per non aver cercato cure urgenti per la bimba.