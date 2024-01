“Sconto di 200 euro sulla Tari se adotti un cane randagio”: la lodevole iniziativa nel Catanese

Il Comune di Misterbianco ha deciso di attribuire un maxi sconto sulla Tari ai contribuenti che procederanno all'adozione di cani randagi

Splendida iniziativa a Misterbianco, in provincia di Catania, in favore dei cani randagi. I contribuenti che adotteranno un cane dai rifugi convenzionati o dal canile locale, infatti, avranno diritto a duecento euro l’anno di sconto sulla tassa dei rifiuti. La misura, che è stata denominata bonus svuota canili è stata adottata dopo il voto del Consiglio comunale sul regolamento Tari. Questa misura andranno ad affiancarsi alla riduzione del cinque per cento per i cittadini che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo. Saranno invece esentati integralmente da tributo gli immobili confiscati alla mafia gestiti da associazioni o enti no profit.

Le parole del sindaco di Misterbianco

“A Misterbianco tendiamo la mano ai cittadini sulla tassazione comunale, attraverso delle agevolazioni che coniugano innovazione e buon senso. Lo sconto sulla Tari per chi adotta un cane coglie tre obiettivi: incentiva le adozioni degli amici a quattro zampe; punta a ridurre i costi del ricovero dei randagi nei rifugi convenzionati e, soprattutto, premia le famiglie che adottano con un meritato taglio sulle tasse locali”, afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro. Va nella stessa direzione virtuosa lo sconto sulla domiciliazione bancaria della Tari, abbattendo burocrazia e costi per uffici e utenti. Inoltre, l’esenzione per i beni confiscati concessi all’associazionismo sostiene il riutilizzo sociale di tale patrimonio e rafforza la cultura della legalità a Misterbianco”.

