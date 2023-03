Scontro frontale tra due auto nel Trapanese, salgono a sette le vittime

Spaventoso incidente lungo la strada provinciale 16 che porta a Custonaci

Si è ulteriormente aggravato il bilancio del tragico incidente stradale di ieri pomeriggio nel Trapanese. Sono sette le persone che hanno perso la vita nel terribile scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 16, sul rettilineo di Lentina che collega Custonaci e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Deceduta la settima persona coinvolta nell’incidente

La scorsa notte è deceduta anche Maria Pia Giambona, 34 anni, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani nella tragica serata di ieri. Per cause ancora da accertare, la 34enne era a bordo di un’Alfa 156 guidata dal 44enne Vincenzo Cipponeri, morto sul colpo nel violento impatto.

I nomi delle vittime

Il veicolo si è scontrato frontalmente con un secondo mezzo, un Fiat Doblò, a bordo del quale viaggiavano due famiglie di Carini (Palermo): Matteo Cataldo, 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, 67 anni, il figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e una coppia di cugini dei primi due coniugi, Matteo Schiera, 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato violentissimo, al punto da ridurre ad ammasso di rottami entrambe le vetture. Il drammatico incidente si sarebbe verificato intorno alle 19, con i vigili del fuoco precipitatosi subito sul posto per tentare di estrarre le persone coinvolte dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.