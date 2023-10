Scooter travolge passeggino in viale Vittorio Veneto, ferito bambino

I medici accorsi sul posto hanno prestato il primo soccorso al piccolo, trasportato in ospedale per accertamenti

Momenti di paura questa mattina (3 ottobre) in viale Vittorio Veneto, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter avrebbe travolto una mamma che stava attraversando la strada con un passeggino. Il bambino sarebbe rimasto ferito nell’impatto.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i medici del 118. I sanitari soccorso il piccolo, trasportato in ospedale per accertamenti. Presenti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso.