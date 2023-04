Scoppia bombola del gas e crolla mezza casa: almeno un ferito sotto le macerie

Al piano inferiore dovrebbe abitare una coppia ma al momento non si hanno informazioni su queste due persone

Bombole del gas come killer tra le mura domestiche: questa volta, a fare le spese di una forte esplosione è una persona rimasta sotto le macerie. La deflagrazione intorno alle 11.30, in via del Marginone, nel comune di Montecarlo in provincia di Lucca. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, con i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni, si è appreso che c’è una persona che abita al piano superiore che sta parlando con i soccorritori e che dovrà essere estratta dalle macerie. Al piano inferiore dovrebbe abitare una coppia ma al momento non si hanno informazioni su queste due persone