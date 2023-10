Paura allo Zen, bimba prende la scossa mentre gioca scalza: scatta la corsa in ospedale

Momenti di preoccupazione per la piccola, trasferita al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Indagini in corso.

Scossa elettrica dovuta al contatto con un filo elettrico per una bambina di appena 3 anni: è accaduto nel quartiere Zen di Palermo nelle scorse ore.

La piccola è stata trasferita in ospedale.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe toccato un filo elettrico mentre stava giocando a piedi scalzi in via Costante Girardengo. La bimba, quindi, avrebbe preso la scossa. Fortunatamente la madre sarebbe riuscita a staccare la figlia dal filo.

La piccola è stata trasferita al Pronto Soccorso pediatrico del Villa Sofia. Fortunatamente, sembra che non sia in gravi condizioni. Sono in corso le indagini sull’accaduto, in particolare per verificare se in quella area dello Zen di Palermo vi fosse un allaccio abusivo.

Immagine di repertorio