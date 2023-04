Vergogna a scuola, cibo avariato alla mensa: bambini e insegnanti si sentono male

La deroga del sindaco: "I genitori portino pure, momentaneamente, generi alimentari nelle scuole

Vomito e mal di pancia, diffusi in particolare tra i bambini (vittima di malori anche il personale scolastico) che frequentano le scuole elementari e le scuole medie inferiori, non quelli del nido, struttura che si serve di una mensa diversa. L’episodio, piuttosto grave, accade nelle scuole di Muggia, in provincia di Trieste. A essere convolti anche alcuni insegnanti che sono stati poco bene. Il servizio è stato momentaneamente sospeso dopo alcuni malori segnalati ieri tra bambini e personale scolastico.

Azienda ristorazione sotto la lente

A renderlo noto è stato il comune di Muggia, indicando che «sono già stati attivati tutti gli strumenti necessari per effettuare le dovute verifiche con l’azienda che si occupa della ristorazione, per appurare l’origine del problema». I problemi si sarebbero manifestati non soltanto negli istituti scolastici di Muggia ma anche in alcune scuole di Trieste, sempre in maniera leggera.

La deroga del sindaco

Intanto, il sindaco Paolo Polidori, questa mattina alla mensa dove sono già in corso le analisi da parte di Asugi, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ha derogato, «in via eccezionale», alla possibilità, da parte dei genitori, di poter portare oggi nelle scuole generi alimentari anche per gli altri ragazzi.