Scuola Sicilia: rischio tagli pure per chi lavora nelle segreterie

Coinvolto anche il personale Ata

E adesso – come riportato da un servizio apparso sul Giornale di Sicilia in edicola oggi -, a rischiare tagli nel mondo della scuola siciliana non sono solo le scuole (ben 109 in meno) ma anche chi opera nelle segreterie, a causa di un migliaio di posti di lavoro cancellati. «Non solo verranno meno la dirigenza e il Dsga, ma anche un nutrito numero di amministrativi che rientrano nel personale Ata: si calcola circa 8-10 Ata per ogni istituto, per un totale di circa mille posti che spariranno venendo meno le segreterie». Questo il grido d’allarme lanciato da Marcello Pacifico, presidente Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) e Udir (dirigenti scolastici).