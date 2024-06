Scuola, presto nuovo aumento degli stipendi per docenti e personale ATA: cosa cambia

"Nel complesso, il finanziamento sarà di quasi 300 euro al mese di aumento per gli insegnanti" - ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito

Come spiegato dal ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, sarà presto erogato un nuovo aumento dello stipendio per gli insegnanti. Nella manovra del governo, inoltre, sono coinvolti anche i lavoratori del personale ATA: “Tra 61 e 191 euro per il personale Ata, e di 124 euro per i docenti” – viene spiegato. “Nel complesso, il finanziamento sarà di quasi 300 euro al mese di aumento per gli insegnanti” – ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione e del merito.

Scuola, previsto l’aumento sul mensile

Un finanziamento in arrivo per personale ATA e docenti, pronti a un piccolo aumento nel loro stipendio mensile. “Grazie a tali nuove risorse l’aumento medio per i docenti sarà pari a circa 160 euro al mese. E insomma tra l’anno scorso il 2024 ci saranno quasi 300 euro al mese di aumenti per i docenti mentre per il personale Ata si stima un aumento medio mensile da 173 a 303 euro. Ricordo – ha poi aggiunto il ministro Valditara – che grazie a varie iniziative da noi assunte, sono aumentate le possibilità di ulteriori retribuzioni per i docenti”.