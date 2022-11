Scuole chiuse domani in mezza Sicilia per l’allerta meteo arancione: ecco dove

Nuova giornata di maltempo: molti sindaci, soprattutto della fascia sud orientale dell'Isola hanno disposto ordinanze con cui si sospendono le lezioni

Dopo una breve tregua sarà di nuovo allerta meteo arancione in tutta la Sicilia domani, martedì 29 novembre, e le scuole in molti comuni resteranno chiuse. Le ordinanze emesse dai sindaci riguarderanno le province di Siracusa e Ragusa, compresi i capoluoghi,ma anche Agrigento e alcuni comuni della provincia di Messina.

Nessun provvedimento a Catania, dove le scuole saranno aperte ma il Comune raccomanda prudenza: ”Anche il nuovo bollettino meteo diramato oggi pomeriggio dalla protezione civile regionale segnala un allerta meteo arancione – si legge in una nota -, già dalle prime ore di martedì 29 novembre e per le successive prossime 18-24 ore. A Catania e in tutta la Sicilia, è previsto il ripetersi di precipitazioni da sparse a diffuse, accompagnate da rovesci anche di forte intensità, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste. L’amministrazione Comunale raccomanda ancora una volta ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali, non utilizzare mezzi a due ruote e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi“.

In provincia di Catania però scuole ad Acireale, Bronte, Misterbianco Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Vizzini e Paternò. In provincia di Messina le scuole saranno chiuse a Santa Teresa di Riva, Giardini Naxos, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Letojanni, Limina, Sant’Alessio Siculo, Gaggi, Forza D’Agrò, Savoca, Antillo, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Roccalumera.

In provincia di Agrigento, oltre al capoluogo, scuole chiuse anche a Licata, Ravanusa, Cattolica Eraclea, Palma di Montechiaro e Canicattì. Nessun provvedimento al momento nella Sicilia occidentale, né a Palermo, né a Trapani. L’elenco è però in continuo aggiornamento e altri sindaci nelle prossime potrebbero emanare ordinanze.