Sea Watch: “naufragio per barchino con 47 a bordo, altra omissione di soccorso”

Ieri è stato avvistato un barchino con a bordo 47 persone in gravi difficoltà che secondo Alarm Phone si sarebbe ribaltato

“Secondo Alarm Phone siamo di fronte a un nuovo caso di naufragio. Il barchino avvistato ieri dal nostro aereo Seabird non è stato soccorso in tempo. Ancora un’omissione di soccorso. Ancora tragedie”. Così Sea-Watch Italy su twitter, dopo che Alarm Phone ha riferito che la barca con 47 persone a bordo avvistata ieri in grave difficoltà secondo diverse fonti si sarebbe ribaltata e decine di persone sarebbero annegate.