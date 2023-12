Sequestrati 400.000 addobbi natalizi non sicuri e fuochi artificiali illegali nel Siracusano

La merce irregolare per la violazione al Codice del Consumo è stata sottoposta al sequestro amministrativo

I finanzieri della Tenenza di Lentini hanno svolto controlli nei confronti di due esercizi commerciali, gestiti da soggetti di etnia cinese. Le ispezioni hanno portato al sequestro di quasi 400.000 articoli, fra i quali anche prodotti per addobbare il classico albero di Natale, messi in vendita sugli scaffali senza che rispettassero le leggi sulla sicurezza dei prodotti, nonché 224 pezzi di fuochi artificiali illegalmente detenuti.

L’intervento delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle hanno riscontrato la difformità normativa delle informazioni riportate sulle confezioni e sulle etichette rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e la mancanza delle informazioni minime previste dalla legge a tutela della sicurezza del prodotto. Nel caso degli articoli pirotecnici, è stata constatata la mancanza di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza per la vendita del materiale esplodente.

La merce è stata sequestrata

La merce irregolare per la violazione al Codice del Consumo è stata sottoposta e sequestro amministrativo e i due titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio rischiando sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, mentre è stato sottoposto a sequestro penale, per vendita di materiale esplodente in assenza dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza, il materiale pirotecnico rinvenuto, con il deferimento all’Autorità Giudiziaria del detentore.

Sequestrate 220mila cartine e filtri per sigarette “fai da te”

Un ulteriore intervento ha riguardato il sequestro di oltre 220 mila pezzi tra cartine e filtri per il confezionamento di sigarette “fai-da-te” posti in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di prodotti rientranti nella categoria degli accessori per tabacchi da fumo, assoggettati dunque ad imposta di consumo: la commercializzazione è possibile esclusivamente da parte delle rivendite autorizzate in possesso di specifica licenza.