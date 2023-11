Ai domiciliari nasconde 70 kg giochi pirotecnici illegali e droga, una denuncia a Siracusa

Scoperte nascoste nei montanti di una delle finestre dell’abitazione 17 dosi di sostanza stupefacente per un totale di circa 30 grammi

I finanzieri del Gruppo di Siracusa, anche alla luce delle imminenti festività natalizie, hanno intensificato l’attività di prevenzione e repressione in materia di fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici.

I controlli

Nel corso delle attività, le Fiamme Gialle aretusee hanno focalizzato l’attenzione su un italiano che, nonostante risultasse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, vendeva al minuto articoli pirotecnici dalla propria abitazione, tra l’altro, in violazione delle prescrizioni previste dalla legge a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Nel corso della perquisizione domiciliare sono state trovate e sequestrate 20 “batterie” da 100 colpi ciascuna e 26 candelotti fabbricati artigianalmente per un totale di oltre 70 kg di materiale esplodente.

L’intervento dell’unità cinofila

Grazie all’ausilio dell’unità cinofila, sono state rinvenute, appositamente occultate nei montanti di una delle finestre dell’abitazione, 17 dosi di sostanza stupefacente per un totale di circa 30 grammi. All’esito delle attività l’uomo è stato denunciato per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione di materiale esplodente in assenza della prescritta licenza rilasciata dal Prefetto.