Paternò e Biancavilla, controlli antidroga con unità cinofila: segnalati tre giovani

Effettuati posti di controlli sui principali assi viari e accertato che 22 veicoli non erano in regola

I Carabinieri della Compagnia di Paternò e le unità cinofile del Nucleo cinofili di Nicolosi (composte dal militare conduttore e dal cane) hanno svolto un servizio di prevenzione nei luoghi della “movida” di Paternò e Biancavilla, controllando locali pubblici e avventori, con l’obiettivo di prevenire episodi di criminalità comune e, più in generale, di contrastare tutte quelle condotte pregiudizievoli per la quiete e il decoro urbano, garantendo ai residenti contesti più sicuri e sensibilizzando i giovani a un divertimento sano e consapevole.

Nella circostanza, sono stati segnalati alla Prefettura 3 ragazzi per possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. In particolare, i cani del Nucleo Cinofili hanno indicato ai loro conduttori alcuni ragazzi che si trovavano nei pressi di un pub di Biancavilla, e, per tale motivo, i giovani sono stati perquisiti dai Carabinieri: nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto alcuni “spinelli”, per un peso complessivo di 6 grammi di marijuana.

Tale attività di prevenzione è importante al fine di scongiurare le cosiddette “stragi del sabato sera”, spesso causate da giovani che si mettono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Sempre nel medesimo servizio, sono stati controllati anche 3 locali pubblici, al fine di accertare se servissero alcolici a minorenni o se, all’interno, si facesse uso di sostanze proibite, risultate “regolari”.

Per quanto concerne l’attività di controllo della circolazione stradale, al fine di colpire quelle condotte di guida che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada, i Carabinieri hanno effettuato dei posti di controlli sui principali assi viari, e hanno accertato che, su 64 persone e 42 veicoli controllati, 22 veicoli non erano in regola (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente, guida senza cinture di sicurezza e senza casco). Due autovetture sono state quindi sottoposte a sequestro, con decurtazione di 36 punti dalla patente e ammende per complessivi 13.750€.