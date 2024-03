Amici 23, tutto sul serale: chi sono i concorrenti, la giuria, le squadre e come guardare le puntate

Maria De Filippi ancora protagonista del prime time di Canale 5 con il reality "Amici".

Il sabato sera di Canale 5 si accende con il serale di Amici 23 dal 23 marzo! Dopo il successo della nuova edizione di “C’è posta per te”, Maria De Filippi torna in prima serata con un appuntamento che si rinnova con il serale della scuola più seguita della tv italiana.

Come ogni anno, Amici è iniziato a settembre. I circa 20 ragazzi che hanno formato la nuova classe dell’edizione 2024 sono stati selezionati tra tantissimi. In questi mesi hanno potuto migliorarsi, imparando e collaborando con i migliori e avendo soprattutto opportunità eccezionali.

È il tempo del serale adesso. I ragazzi scelti tra cantanti e ballerini sono quindici. È già tutto pronto. Anzi, è già a prova di spoiler. Amici, infatti, viene registrato qualche giorno prima della messa in onda. La prima puntata in onda il 23 marzo è stata registrata giovedì scorso. Sono trapelate, quindi, le prime indiscrezioni e il nome del primo eliminato.

Amici 23, tutto sul serale: squadre e professori

Va da sé, però, che il finale non conta se non si conosce cosa sia accaduto durante e, soprattutto, come tutto è iniziato. Pertanto, prima della visione del serale di Amici 23, ecco alcune curiosità da sapere.

Le squadre

Anche quest’anno, gli allievi sono stati divisi in tre squadre capitanate da una coppia di professori. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (La ZerbiCele) è composta dai cantanti Holden e Petit e dai ballerini Marisol e Dustin. I quattro ragazzi hanno dimostrato di essere dei fuoriclasse nella loro disciplina. Non si esclude che il vincitore di questa edizione sia tra loro.

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (La CuccaLo) è composta dai cantanti Mida e Sarah e dai ballerini Sofia, Lucia, Kumo e Nicholas. È la squadra più numerosa di questa edizione, piena di talenti che sapranno emozionare.

La squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (I PettiMondo) è composta dai cantanti Lil Jolie, Martina e Ayle e dai ballerini Gaia e Giovanni. L’elemento forte per il canto è Martina, mentre nel ballo Gaia sa sorprendere quando parte la musica e inizia a danzare.

Durante ogni puntata del serale di Amici 23, le squadre si sfideranno tra loro con prove da superare, guanti di sfida e cavalli di battaglia. Una lunga serata di esibizioni che culminerà in una doppia eliminazione.

Giudici del serale di Amici 23

Squadra che vince non si cambia, dice il detto. Per tale ragione, è stata confermata la giuria dello scorso anno. A giudicare le sfide e a scegliere chi ha vinto a ogni confronto artistico ci saranno Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. I tre hanno già dimostrato di saper interpretare al meglio non solo il talento, ma anche la personalità e le intenzioni di ogni allievo lasciandosi trasportare da ogni esibizione. I tre giudici hanno dichiarato di recente come siano entusiasti di tornare a ricoprire questo ruolo, anche perché tra loro si è creato molto affiatamento.

Alla guida della direzione artistica è stato confermato Stéphane Jarny, che saprà dare alle esibizioni di cantanti e ballerini il suo tocco inconfondibile.

Gli ospiti della prima puntata

Tra una sfida e l’altra, nella prima puntata del serale di Amici 23 gli ospiti presenti saranno: la Signora Coriandoli, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta. Arriverà anche Giusy Buscemi, protagonista di “Vannina”, nuova serie tv di Canale5 in onda dal 27 marzo. Michele Bravi canterà “Malumore francese”, il primo singolo estratto dal suo nuovo album in uscita il prossimo 12 aprile.

Dove e come guardare il serale di Amici 23

Sarà possibile guardare il serale di Amici ogni sabato sera su Canale 5 a partire dal 23 marzo ore 21:30 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. Nella piattaforma di Mediaset sono disponibili molti contenuti esclusivi sul programma e saranno inserite le repliche delle puntate da poter vedere on demand. Per extra e altre curiosità, c’è la piattaforma WittyTv.