Serie A, il baby Romero fa felice la Lazio: 1-0 al Monza

La Lazio soffre all'Olimpico ma riesce a battere il Monza di Palladino: decide, al 70°, il primo gol in Serie A del giovanissimo Romero.

La Lazio di Maurizio Sarri conquista la seconda vittoria consecutiva battendo il Monza per 1-0 all’Olimpico e aggancia al secondo posto il Milan a -8 dal Napoli capolista.

Gara difficilissima per i biancocelesti – poco convincenti rispetto alle ultime uscite -, risolta al 70° dal guizzo sotto porta del gioiellino argentino Luka Romero, bravo ad approfittare di una papera del portiere biancorosso Di Gregorio.

Una Lazio che, come dicevamo, ha sofferto tanto, forse troppo, al cospetto della squadra di Palladino, messa bene in campo e capace anche di trovare il gol del vantaggio in apertura di match grazie ad un meraviglioso tacco di Petagna.

A salvare la Lazio, oltre che Romero, ci ha però pensato il Var, provvidenziale nell’annullare la rete dei lombardi per un microscopico fuorigioco dello stesso centravanti ex Napoli al momento del tocco di classe.

I biancocelesti, attesi adesso dal big-match contro la Juventus, possono festeggiare anche per il ritorno di capitan Immobile, subentrato a 5 minuti dal termine per riassaporare il rettangolo verde dopo lo stop per infortunio.

Domenica l’ultimo atto del 2022 per la formazione di Sarri, chiamata al colpaccio all’Allianz Stadium per consolidare la seconda posizione e, chissà, continua a tenere occhi e orecchie tese in direzione Napoli.