Serie A, Moggi a bordocampo durante Napoli-Juve Primavera: FIGC apre inchiesta

La Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè ha deciso di aprire un'indagine sulla presenza di Luciano Moggi a bordocampo in Napoli-Juve Primavera

La procura federale della Figc ha deciso di aprire un’inchiesta sulla presenza di Luciano Moggi ai bordocampo durante il match del campionato Primavera tra Napoli e Juventus a Cercola dello scorso 14 gennaio.

L’indagine è stata aperta subito dopo che l’episodio è diventato di dominio pubblico. Mercoledì, in proposito, stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri, che come evidenziato dalle immaginisi è intrattenuto a lungo in campo con Moggi.

Chinè indaga su eventuali violazioni da parte di Moggi

La procura federale guidata da Giuseppe Chiné sta ora indagando per verificare se siano state commesse eventuali violazioni consentendo all’ex dg bianconero e in precedenza dirigente azzurro, radiato per Calciopoli, di entrare in campo.