Serie A, Napoli show: 3-2 all’Udinese e 11a vittoria consecutiva

Napoli infermabile, 3-2 all'Udinese e 11a vittoria consecutiva in campionato: Osimhen, Zielinski ed Elmas trascinano gli azzurri.

Il Napoli continua a volare e chiude in bellezza il suo 2022.

Gli azzurri si sono sbarazzati anche dell’Udinese di Sottil, battuto 3-2 al “Maradona” per l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.

41 punti conquistati su 45 disponibili, frutto di 13 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte: un ruolino di marcia impressionante, con la classifica che adesso recita +11 sulle seconde in attesa del completamento della giornata.

Tornando al match contro i bianconeri, a trascinare la formazione di Spalletti – ancora orfana di Kvaratskhelia – c’hanno pensato la potenza di Osimhen e la creatività targata Zielinski-Elmas, nonostante il tentativo finale di remuntada da parte della squadra friuliana.

I gol in zona Cesarini di Nestorovski e Samardzic, tuttavia, si sono rivelati inutili, dimostrazione concreta di come il Napoli abbia anche imparato a soffrire nelle gare più complicate.

A questo punto, non ci si può più nascondere, nonostante la scaramanzia di tutto il popolo partenopeo: l’obiettivo per la formidabile squadra di Spalletti non può che essere la conquista dello scudetto.

Se ne riparlerà a partire dal 4 gennaio 2023, quando il Napoli sarà atteso nel giro di 10 giorni dai 2 big-match contro Inter e Juventus.

Superati eventualmente anche questi due grandi ostacoli, il tricolore potrebbe davvero indirizzarsi sempre più verso il Vesuvio.