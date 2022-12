Serie B, Luigi De Laurentiis: “In caso di A, cessione Bari soluzione più ovvia”

Il numero del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato delle prospettive future del club biancorosso: in caso di A, la cessione è quasi scontata

30 punti e terzo posto in classifica dopo 18 giornate disputate.

Il Bari ha iniziato alla grande la stagione che ha segnato il ritorno dei “Galletti” in Serie B.

Nella piazza biancorossa l’entusiasmo pullula, tanto che in molti non hanno più paura a sognare il grande salto in Serie A.

Ma cosa succederebbe in caso di approdo della formazione pugliese nel massimo campionato tricolore, considerando che le norme impedirebbero alla famiglia De Laurentiis di possedere due società diverse all’interno del medesimo torneo?

Il figlio del numero 1 partenopeo nonché presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha provato a fare chiarezza in occasione degli “Italian Sport Awards” in corso a Salerno.

“Eventualmente daremo il Bari solo a chi possa portarlo dove merita”

“In caso di promozione del Bari in Serie A cosa succederà alla società? Il Bari è un progetto imprenditoriale – le parole di De Laurentiis – Sapevamo del rischio ma abbiamo continuato e investito per valorizzare questa squadra, il futuro chissà…Se succederà noi lavoreremo anche nell’ottica di cedere, quando dovremo per forza di cose, questa squadra alla migliore organizzazione possibile che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di essere. Già deciso quale tra Bari e Napoli? Dipenderà dal mercato, dalle offerte e da tante altre cose. E difficile oggi pensare ad una strategia. Il Bari al momento è la soluzione più ovvia”.