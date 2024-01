Il Catania continua a rinforzarsi, ufficiale l’arrivo di un nuovo difensore

Ivan Kontek arriva al Catania. La società etnea ufficializza l'acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella del difensore.

Ivan Kontek arriva al Catania. La società etnea ufficializza l’acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella del difensore nato a Zagabria il 29 gennaio 1997. Il croato, che si lega ai rossazzurri fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 14, ha disputato 10 gare nell’attuale annata.

La carriera del giocatore

L’atleta è cresciuto nella Dinamo Zagabria ed è stato nella nazionale under 19. Esordio in seconda divisione con il Sesvete e biennio nella massima serie slovena con l’Aluminij. È approdato in Italia nel 2020 con la Ternana ottenendo la promozione in B e collezionando 31 presenze. Inoltre ha realizzando una rete e vinto pure la Supercoppa di Serie C. Dunque con la stessa squadra ha debuttato pure tra i cadetti. Nella scorsa stagione ha avuto l’esperienza con il Cesena e poi ha vestito la maglia del Foggia (22 sfide e una rete. È giunto nella finale playoff.