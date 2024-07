Serie C, ecco il calendario del Catania: tutte le gare dei rossazzurri

Ufficializzato dalla Lega Pro il calendario 2024-2025 del Catania: ecco tutte le gare dei rossazzurri nel girone C

La Lega Pro ha reso noto il calendario del girone C di Serie C per la stagione 2024-2025. Il nuovo Catania targato Domenico Toscano – che proprio oggi ha iniziato il ritiro in quel di Assisi – esordirà alla prima giornata contro il Sorrento in trasferta il 25 agosto (si giocherà come accaduto nella passata annata in campo neutro a Potenza). Il debutto al “Massimino” avverrà invece contro il Benevento alla seconda giornata, mentre il big match con la Juventus Next Gen avverrà già alla terza in Piemonte. I rossazzurri sfideranno nei due derby siciliani il Messina ed il Trapani, entrambe all’andata al Cibali, rispettivamente alla 13° e 15° giornata, mentre chiuderanno il campionato all‘ultima giornata il 27 aprile al “Viviani” contro il Potenza.

Il calendario completo 2024-2025 del Catania

Questo il calendario completo dei rossazzurri:

1° giornata: Sorrento- Catania (domenica 25 agosto)

2° giornata: Catania – Benevento (domenica 1 settembre)

3° giornata: Juventus NG – Catania (domenica 8 settembre)

4° giornata: Catania- Picerno (domenica 15 settembre)

5° giornata: Giugliano – Catania (domenica 22 settembre)

6° giornata: Catania – Audace Cerignola (mercoledì 25 settembre)

7° giornata: Catania – Monopoli (domenica 29 settembre)

8° giornata: Casertana – Catania (domenica 6 ottobre)

9° giornata: Catania – Altamura (domenica 13 ottobre)

10° giornata: Foggia – Catania (domenica 20 ottobre)

11° giornata: Catania – Latina (domenica 27 ottobre)

12° giornata: Turris-Catania (mercoledì 30 ottobre)

13° giornata: Catania-Messina (domenica 3 novembre)

14° giornata: Crotone – Catania (domenica 10 novembre)

15°giornata: Catania – Trapani (domenica 17 novembre)

16° giornata: Avellino – Catania (domenica 24 novembre)

17° giornata: Catania – Cavese (domenica 1 dicembre)

18° giornata: Taranto – Catania (domenica 8 dicembre)

19° giornata: Catania – Potenza (domenica 15 dicembre 2024)

