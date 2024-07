Servizi pubblici, lo stato dell’arte dopo le elezioni a Caltanissetta

Crisi idrica, decoro urbano e sicurezza stradale sono tra le prime azioni intraprese dal neo sindaco del capoluogo nisseno, Walter Tesauro. Nei giorni scorsi è stata ripulita la fontana del Tritone

CALTANISSETTA – Il neo sindaco Walter Tesauro, si è messo a lavoro. Crisi idrica, decoro urbano, sicurezza stradale tra le prime azioni intraprese.

Crisi idrica

In merito all’emergenza idrica si stanno valutando valide alternative per supportare i cittadini in questa situazione di necessità. A tal proposito l’Amministrazione comunale richiede, con un avviso conoscitivo senza impegni diretti per l’ente, l’eventuale disponibilità alla cessione di autobotti da destinare al trasporto di acqua potabile. Saranno valutate proposte di acquisizione sia in proprietà sia in noleggio. Gli interessati potranno comunicare le risorse da concedere e le relative condizioni economiche inviando una pec a: direzione.llpp@ pec.comune.caltanissetta.it.

Decoro urbano

Le azioni di decoro urbano hanno preso il via dal centro storico e dai sui monumenti spesso presi di mira da atti vandalici o cattive abitudini nonostante siano presenti e attivi impianti di videosorveglianza per il controllo del territorio.

Nei giorni scorsi infatti è stata ripulita la fontana del Tritone, opera dell’artista nisseno Michele Tripisciano, spesso trasformata in una discarica a cielo aperto. “Ringrazio – afferma il sindaco Walter Tesauro – il dirigente dell’ufficio tecnico Giuseppe Tomasella e i suoi uomini per il pronto intervento di pulizia della Fontana del Tritone. Il decoro urbano è l’avamposto di una Città che deve e può cambiare. Per riuscirci occorre anche l’aiuto di tutti i cittadini”.

Sicurezza stradale

Decoro urbano e sicurezza stradale alla base dell’azione di ordinaria manutenzione effettuata nei gironi scorsi lungo lo spartitraffico di via Paladini dagli operai incaricati dal Comune. Stesso intervento è stato eseguito effettuato in via Costa. “Tante zone della nostra città – aggiunge il sindaco – necessitano di questo tipo di intervento. Siamo solo all’inizio”.

Tra gli altri impegni il sindaco ha dedicato parte del suo tempo allo sport con un primo sopralluogo alla piscina comunale, prezioso per intraprendere con gli uffici comunali e con i gestori un percorso virtuoso verso la riapertura. “Lo sport – sostiene il sindaco – è un momento di grande socialità e crescita per una città. Bellissimo e carico d’intensità l’abbraccio ricevuto dai giovani cestisti nisseni che hanno partecipato al primo Training Camp organizzato dalla Miners assieme all’Airam. Il loro genuino entusiasmo mi ha coinvolto”. Tra gli impegni ufficiali il sindaco è ha anche partecipato alle celebrazioni del 250° della fondazione della Guardia di Finanza.