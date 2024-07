Erice, nuovo sistema di videosorveglianza

Dal Settore IX, Polizia municipale, via libera alla determinazione dirigenziale. Gli obiettivi sono il contrasto alla criminalità diffusa e il controllo del territorio

ERICE – Negli scorsi giorni il responsabile del settore 9° – Polizia municipale, Giacomo Ippolito, ha firmato la determinazione dirigenziale n. 1110 con cui viene affidata la “Fornitura per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’area urbana del territorio ericino, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e per il controllo del territorio”.

Si tratta del progetto “Erice + Sicura” che è stato approvato con delibera di giunta n. 182 del 18/10/2022. Il Comune di Erice ha infatti ricevuto un finanziamento di 150.000 euro con decreto del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno del 30 maggio 2023, a valere sull’Asse 2, Azione 2.1 del programma operativo complementare “Legalità 2014-2020”.

Sono pertanto da ritenersi destituite da ogni fondamento le notizie diffuse secondo cui il progetto sarebbe stato revocato.

“Si tratta di una notizia molto importante per il nostro Comune – hanno commentato la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco – perché questo sistema di videosorveglianza, che sarà attivato nei punti nevralgici della città, da un lato ci darà la possibilità di prevenire crimini attraverso l’azione di deterrenza che la presenza delle telecamere è in grado di esercitare, dall’altro di monitorare zone che presentano particolari elementi di criticità, anche in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrandosi con le azioni di controllo del territorio messe in atto da tutte le Forze dell’Ordine”

“Il sistema sarà utile – hanno concluso Toscano e Genco – anche per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti nelle zone più sensibili del territorio”.