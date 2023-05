Fa sesso per 24 ore e rischia di morire: 50enne in rianimazione

Due turisti tedeschi hanno fatto sesso per un'intera giornata: ad un certo punto il marito si è sentito male ed è stato trasportato in pronto soccorso

Una maratona a luci rosse ha rischiato di costare cara ad un uomo di 50 anni, di origini tedesche, in vacanza con la moglie in Toscana, precisamente a Castel del Piano.

Il 50enne, infatti, dopo aver consumato dei rapporti sessuali per 24 ore, sotto effetto di ecstasy, si è sentito male all’improvviso ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico.

Le sue condizioni di salute, tuttavia, appaiono in rapido miglioramento: sembrano alte, però, le probabilità che non potrà più avere erezioni.

A raccontare tutto ai medici è stata la moglie

Sarebbe stata la moglie, secondo quanto riportato dal quotidiano “Maremma Oggi”, a raccontare tutto ai medici del pronto soccorso.

Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, senza smettere per le 24 ore successive.

A un certo punto l’uomo si è sentito male; quindi la corsa in ospedale, dove i medici hanno rilevato lo shock settico che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto.