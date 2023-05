Settimana autunnale con tanta pioggia, massime anche sotto i 20 gradi: le previsioni

Mercoledì sono attese precipitazioni diffuse su gran parte dello Stivale

Un anno fa, durante questi primi giorni di maggio, iniziava una lunghissima fase rovente e persistente fino a settembre: un caldo estivo esagerato, con picchi oltre i 40°C all`ombra, una canicola record per molte aree del nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica invece in queste ore un clamoroso ribaltone rispetto ad un anno fa: sta per iniziare una lunga fase dal sapore quasi autunnale con tantissime piogge e temperature massime spesso inferiori ai 20°C. Maggio dunque si travestirà da novembre e regalerà giornate fresche e piovose.

Alla fine dello scorso inverno, ancora una volta drammaticamente siccitoso specie al Nord-Ovest, indicavamo i mesi di aprile e maggio come l`ultima speranza di trovare piogge abbondanti contro il deficit idrico, prima di entrare nella calda e secca estate italiana. Ebbene, sembra che, in extremis, il tempo ci voglia aiutare a risolvere, o quanto meno ad alleviare, il problema della siccità nei prossimi 10 giorni.

Da stasera scenderanno piogge benefiche, lente, diffuse e con un tasso di infiltrazione maggiore rispetto ai temporali forti della giornata di ieri; un altro ciclone nord atlantico entrerà, infatti, in Italia proprio dal Nord-Ovest, mentre qualche fenomeno residuo interesserà Sicilia e Calabria per un precedente ciclone in spostamento verso la Libia.

Nella giornata di mercoledì 10 maggio, sono attese precipitazioni diffuse su gran parte dello Stivale, con i fenomeni più intensi tra Emilia Romagna e Alte Marche: qui purtroppo dobbiamo segnalare che le piogge non saranno benvenute, infatti cadranno spesso su zone altamente vulnerabili dopo l`alluvione del 2-3 maggio: in pratica i terreni di queste aree sono saturi e il rischio idrogeologico è alto per il distacco, ancora possibile, di qualche frana.

Ma il maltempo non cesserà: nella giornate di giovedì e venerdì le piogge cadranno ancora diffuse al Centro-Nord, mentre al Sud potremo assistere ad un parziale miglioramento; al meridione avremo anche una temporanea risalita delle temperature, temperature che resteranno invece spesso inchiodate sotto i 20 gradi di massima sul resto del territorio: questo mix di pioggia e fresco ci farà tornare indietro nel tempo, almeno di 6 mesià a novembre, con giacconi impermeabili e ombrelli aperti. Godiamoci, comunque, ogni goccia di pioggia contro la siccità, siccità che in alcune zone fa ancora preoccupare tanto e da tanto tempo.