Sferracavallo, risolta l’emergenza alga tossica: rimosso il divieto di balneazione

Caso rientrato a Sferracavallo (Palermo) per l'emergenza dell'alga tossica

Caso rientrato a Sferracavallo (Palermo) per l’emergenza dell’alga tossica. Come comunicato dall’assessore comunale per l’Igiene e la Sanità, Fabrizio Ferrandelli, è stato infatti revocato il divieto di balneazione imposto nell’area la scorsa settimana.

Sferracavallo, alga tossica: allarme rientrato e balneazione concessa

“Il monitoraggio dell’Arpa dello scorso 24 giugno – si legge nella nota rilascia da Ferrandelli, assessore all’Igiene e alla Sanità del comune di Sferracavallo – ha registrato valori inferiori ai limiti stabiliti per legge di Ostreopsis (alga tossica) lungo la costa di Sferracavallo. Ringrazio l’Arpa che proprio la scorsa settimana aveva assicurato nuove rilevazioni nel giro di 7 giorni e, alla luce dei nuovi risultati, ho firmato una nuova ordinanza che revoca l’ultimo divieto di balneazione”.

A Sferracavallo, dunque, è stata ripristinata l’emergenza e revocato il divieto di balneazione imposto dopo la preoccupante presenza dell’alga velenosa.