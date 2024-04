Acqua inquinata, scatta nuovo divieto di balneazione a Palermo nel 2024: ecco dove

Il Comune di Palermo ha indicato in una nota le aree dove non sarà possibile fare il bagno dall'1 maggio al 31 ottobre.

Nuovo divieto di balneazione attivo in provincia di Palermo in vista della stagione estiva 2024: lo ha comunicato, tramite una nota, il Comune.

Ecco i provvedimenti e le ragioni della decisione, che segue la pubblicazione del Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n. 324 del 18.03.2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 29.03.2024 (parte 1).

Divieto di balneazione a Palermo 2024, ecco dove e perché

Il decreto sopra citato e la conseguente ordinanza sindacale numero 59 del 5 aprile 2024 del Comune di Palermo dispongono “il divieto di balneazione per inquinamento e altri motivi lungo la costa palermitana, dal 1°maggio al 31 ottobre 2024“.

Il divieto di balneazione per inquinamento riguarda le seguenti aree:

Spiaggia Vergine Maria (PA – Addaura), per un tratto di 400 metri;

Via Barcarello (PA – Sferracavallo), per un tratto di 250 metri;

Sbocco Ferro di Cavallo Locamare (PA – Mondello), per un tratto di 300 metri;

Da fine porto Sant’Erasmo a inizio Porto Bandita (inclusa area di via Messina Marine 328) per 3.700 metri;

Da fine porto Bandita a Lido Olimpo, per un tratto di 2.500 metri;

Lido Olimpo (760 metri).

Il divieto di balneazione per la stagione 2024 a Palermo – non per inquinamento, ma per altri motivi (es. appartenenza ad aree portuali o industriali) – riguarda anche le seguenti aree:

Porticciolo Sferracavallo

Porto Fossa del Gallo

Porto di Mondello

Porto dell’Addaura;

Da porto Vergine Maria a porto Sant’Erasmo;

Porto Bandita.

Maggiori informazioni

Per ottenere maggiori informazioni sui divieti di balneazione attivi nel 2024 a Palermo e nel resto della Sicilia si può consultare il portale acque del Ministero della Salute. Il sito contiene una mappa aggiornata con tutte le zone sottoposte a divieto e informazioni sulla qualità dell’acqua Comune per Comune.

