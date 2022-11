Shakespeare, in vendita per 10 milioni sterline unico ritratto realizzato

Il proprietario, che desidera rimanere anonimo, ha messo in vendita l'opera a trattativa privata senza asta

Un ritratto che si ritiene l’unica immagine di William Shakespeare (1564-1616) creata durante la sua vita è stato messo in vendita per più di 10 milioni di sterline e sarà esposto a Londra. Il proprietario, che desidera rimanere anonimo, ha messo in vendita l’opera a trattativa privata senza asta. Il dipinto è di Robert Peake, pittore di corte del re Giacomo I, ed è firmato e datato 1608.

Prima del 1975, il quadro era esposto nella biblioteca di una casa aristocratica nel nord dell’Inghilterra, un tempo dimora della famiglia Danby. Da allora è di una nuova proprietà privata. I promotori della vendita sostengono che i legami tra Shakespeare e Peake sono “ampi” e che l’artista veniva regolarmente incaricato di dipingere i ritratti di membri di alto rango della corte e della società. Inoltre, l’artista fu incaricato dall’Office of the Revels, che sovrintendeva alla presentazione delle opere teatrali, e lavorò nei locali di Clerkenwell, a Londra, dove vennero provate alcune delle opere di Shakespeare.

Tuttavia, solo due dipinti di Shakespeare, entrambi postumi, sono generalmente riconosciuti come validi ritratti del grande drammaturgo inglese: l’incisione che appare sul frontespizio del ‘First Folio’, pubblicato nel 1623, e la scultura del suo monumento funebre a Stratford-upon-Avon. Così sulla stampa britannica si è acceso un dibattito circa il valore del quadro.