VIDEO | Shock in classe, studentessa colpisce professoressa con la sedia

Incredibile episodio di violenza quello che si è verificato in una classe della Flint Southwestern Academy High School del Michigan, negli Stati Uniti, dove una studentessa ha tirato una sedia all’indirizzo di una professoressa. L’accaduto è stato filmato con un cellulare da un compagno di classe della ragazza e successivamente diffuso sui social media. Nelle immagini si vede la docente che cade a terra, dopo essere stata colpita alla testa dalla sedia. La donna è stata costretta al ricovero in ospedale, ma dopo qualche giorno è tornata al lavoro senza aver riportato gravi conseguenze. La giovane autrice della violenza sarà costretta adesso a una pesante sanzione per quanto commesso.

Fonte video: X – @StreetFighttt