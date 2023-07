Si masturba davanti a ragazzina, 41enne bloccato dai residenti e arrestato

Alcuni residenti del quartiere, che avevano assistito alla scena, hanno bloccato il 41enne fino all’arrivo dei militari che lo hanno poi arrestato

Si masturba davanti a una ragazzina, ma i cittadini lo bloccano in attesa dei carabinieri. È successo a Napoli, nel quartiere Materdei, dove un 41enne di origini srilankesi è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per corruzione di minorenni.

In via Santa Maria Catena alle Fontanelle l’uomo si masturbava davanti a una undicenne, poi fuggita all’interno di un palazzo poco distante. La madre della ragazzina ha chiesto aiuto prima ad alcuni passanti e poi al 112. Alcuni residenti del quartiere, che avevano assistito alla scena, hanno bloccato il 41enne fino all’arrivo dei militari che lo hanno poi arrestato. Il 41enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.