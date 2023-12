Si rompe tubazione dell’acqua calda, evacuati 30 pazienti del pronto soccorso

Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificata la rottura con conseguente allagamento di una tubazione di acqua calda

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri (30 novembre) presso il reparto UTN (Unità Trattamento Neurovascolare) del Policlinico Umberto I a Roma.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificata la rottura con conseguente allagamento di una tubazione di acqua calda. Evacuati 30 pazienti del sottostante pronto soccorso.